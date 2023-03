Una giornata con le storie di Fabrizio Silei

Martedì 28 marzo un appuntamento speciale, organizzato dalla Biblioteca “Maria Goia” in collaborazione con la libreria Bubusettete di Cervia: “Crescere con le storie: le storie di Fabrizio Silei. Incontro con l’autore Premio Andersen”. Lo scrittore due volte premio Andersen sarà a Cervia per incontrare i suoi lettori, leggendo storie e rispondendo alle domande.



Silei ha scritto numerosi libri per ragazzi pubblicati dalle principali case editrici (Einaudi, Salani, Giunti ecc.): tra questi Bambino di vetro, Bernardo e l'angelo nero, Alice e i Nibelunghi, Il pugnale di Kriminal, Cartartee Dalla terra alla Luna. L'Autobus di Rosa, ispirato alla storia dell'americana Rosa Parks, è stato tradotto in otto lingue e portato in scena in diversi teatri italiani, con il patrocinio di Amnesty International. Ha inoltre vinto per ben due volte il Premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi dell’annata editoriale, ai loro autori, illustratori ed editori.

Il programma delle iniziative

La mattina, a partire dalle 9, Fabrizio Silei incontrerà le classi prime della Scuola secondaria di primo grado dell’IC2 e dell’IC3 nell’aula magna della "Ressi-Gervasi" per presentare il suo ultimo lavoro, “Hikikomori”: una storia delicata che tratta il fenomeno di ritiro sociale diffuso tra gli adolescenti. Nel pomeriggio, alle 16.30, presso la biblioteca comunale, un incontro dedicato ai bambini da 6 a 10 anni, in cui si leggeranno e racconteranno i libri “Orcobello”, “Il libro bugiardo”, “L’inventastorie”, “L’università di Tuttomio”. La sera, a partire dalle 19, presso la libreria Bubusettete, un aperitivo letterario, “Curarsi con le storie”, conversazioni con Fabrizio Silei e firmacopie. Le iniziative sono ad ingresso gratuito: l’incontro della mattina è riservato alle scuole.