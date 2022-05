Una giornata di attività all'aria aperta per conoscere il parco Pertini di Cotignola

Domenica 8 maggio al parco Pertini di Cotignola è in programma una giornata di le attività per far conoscere ai bambini il parco e per festeggiare le associazioni attive al suo interno. Sport, natura, pesca, giochi e tanto altro, tutto attorno al lago.

Si comincia alle 10 con una visita guidata al Lago dei gelsi, l'aera protetta solitamente chiusa al pubblico che si trova a fianco del parco Pertini: è la «sorella selvaggia» del parco, dove ogni cosa è lasciata in mano alla natura. La visita (della durata di circa un'ora) è gratuita e a cura dell'associazione Primola di Cotignola, prenotazione necessaria allo 0545 908826.

Dalle 14.30 fino a sera le associazioni racconteranno le loro attività attraverso giochi, dimostrazioni e laboratori.

Grazie all’installazione di un orologio solare, il gruppo astrofili Antares mostrerà com’è fatto il Sole e come si muove, osservandolo con appositi telescopi. Dopo il tramonto invece, con l’aiuto di puntatori laser e telescopi, sarà possibile osservare i corpi celesti visibili dalla Terra.

L'associazione sportiva «Nino Grilli» condurrà i bambini alla scoperta dei pesci che popolano il lago di pesca, mentre l'Enpa, che si occupa da anni del benessere degli animali del parco, presenterà gli ospiti del Pertini: capre, conigli, pavoni e galline. Tante curiosità, ma anche consigli su come prendersi cura degli animali senza maltrattarli. Poi staffetta multigioco per i bimbi, organizzata da Podisti e Ciclistica cotignolese, con premi per i vincitori e laboratori artistici a cura della Scuola arti e mestieri di Cotignola.

Seguirà una merenda per tutti i bambini, preparata della cooperativa sociale «La Traccia».

In serata si potrà infine cenare al ristorante del parco, su prenotazione allo 0545 41685.

La partecipazione alle iniziative è gratuita. La giornata è organizzata dal Comune di Cotignola, in collaborazione con le associazioni che svolgono attività nel parco Pertini.