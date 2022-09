Una giornata di ingresso libero al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza

Un giorno intero per visitare gratuitamente il Mic-Museo Internazionale delle CeraMiche in Faenza. Il 2 ottobre, dalle 10 alle 19, il Mic di Faenza apre le porte a tutti con la Giornata Unesco: un open day ad ingresso gratuito per celebrare gli undici anni del riconoscimento Unesco ottenuto dal Mic nel 2011 quale “espressione di una cultura di pace”.

Per celebrare questo compleanno, il Mic propone un ricco calendario di attività con incontri, visite guidate e laboratori per bambini. Si comincia alle 10.30 con la visita guidata alla mostra “Nino Caruso. Forme della memoria e dello spazio” in corso fino al 9 ottobre. Sono gli ultimi giorni utili per visitare l’antologica che racconta l’intera carriera dell’artista e designer che ha dedicato tutta la sua vita alla ceraMica e alla sperimentazione di nuove tecniche. Si prosegue alle ore 16 con la presentazione degli eventi e mostre in programma nel prossimo autunno e inverno. Alle 16.30 verranno realizzati dei laboratori di manipolazione dell’argilla gratuiti per i bambini a cura del nostro Laboratorio Giocare con la ceraMica. Un assaggio delle attività invernali che Infine alla 17 il Mic propone una visita speciale alle “CeraMiche che parlano di pace e di guerra”: una passeggiata attraverso la nostra collezione alla scoperta delle opere che raccontano il loro legame con la pace e con la guerra.