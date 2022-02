Una giornata ecologica per pulire le vie del paese dai rifiuti

Il ritrovo è in programma domenica 27 febbraio alle 13.45 presso piazza Matteucci a Villanova di Bagnacavallo e tutte le persone che vorranno partecipare saranno benvenute: l’appuntamento è per “Villanova Ecologica. Aiutamoci a tenere pulito” e prevede un pomeriggio di raccolta rifiuti per le vie del paese.

L’iniziativa è promossa da Consiglio di Zona e Parrocchia di Sant’Apollinare assieme al centro sociale Il Senato e alle associazioni Civiltà delle Erbe Palustri, Villanordic, La Tenda della Pace, Casablanca, Genitori di Babbo Natale e Befana e Villanova Insieme. Le persone che aderiranno si dovranno presentare munite di giubbotto ad alta visibilità, mascherina e guanti. La raccolta rifiuti si concluderà alle 17.