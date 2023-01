Una grande festa in musica per ricordare il “Dottore dell’Amore”: sul palco Tutti per Titta

Sabato 14 gennaio, ore 21, va in scena al Bronson di Madonna dell'albero una serata per ricordare tutti insieme Giuseppe Tittarelli, in arte "Titta": l’artista, l’amico e il personaggio, scomparso nel luglio del 2020, che con le sue stravaganti performance ci ha fatto divertire – ma anche riflettere – per oltre 25 anni.

Dal vivo si esibisce la band che ha accompagnato Titta durante tutto l’arco della sua carriera solista, con ospiti che, alternandosi sul palco, canteranno una selezione dei brani più amati e conosciuti del “Dottore dell’Amore”. Sul palco, inoltre, anche i membri delle band: Spaventapassere, Santini, Hernandez & Sampedro, Urban Level, Strada Statale 16 e anche le Fecce Tricolori, ovvero la storica band che accompagnava Titta nei primi anni della sua carriera. Ingresso a offerta libera (il ricavato sarà devoluto in beneficenza).