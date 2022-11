Una guida delle eccellenze enologiche: Alessandro Torcoli presenta "Vinology"

Una guida per orientarsi tra le eccellenze dell’enologia della Penisola, scritta da un addetto ai lavori, specialista nella comunicazione, tra marketing e giornalismo, applicata all’enologia.Alessandro Torcoli sarà ospite al Museo Nazionale di Ravenna giovedì 24 novembre alle ore 18 per presentare il suo nuovo libro, “Vinology - Guida visuale ai più importanti vitigni italiani per scegliere con gusto”.

L’evento è inserito nel ciclo di incontri organizzati dall’associazione Idea di Ravenna, e sarà seguito da una degustazione dei vini offerti dal Podere dei Nespoli in collaborazione con l’Osteria del Tempo Perso. L’ingresso è gratuito per i possessori della Card del Museo Nazionale (acquistabile in biglietteria al costo di 10 euro con validità un anno) e per categorie di legge (minori di anni 18, disabili, giornalisti e insegnanti) o, in alternativa, con biglietto del Museo.