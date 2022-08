Una "hamburgerata vegana" per sostenere il rifugio degli animali

Mercoledì 10 agosto, ore 20, appuntamento al Forno pasticceria Antico Porto di via Romea Sud 51 a Ravenna per una "hamburgerata vegan" di beneficenza. Una parte del ricavato dell'iniziativa sarà infatti devoluta a favore del Rifugio Amore Bestiale, per sostenere le spese per i tanti animali salvati dal Rifugio che qui vivono al sicuro.

L'hamburger vegano sarà servito con patatine e verdure, e seguito da un delizioso dolce vegano. Prezzo: 20 euro (1 bottiglietta d'acqua compresa). La prenotazione è obbligatoria contattando i numeri 3382391685 oppure 3345004936 (anche via whatsapp) entro l'8 agosto.