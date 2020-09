Una lezione sulla letteratura di confine con Roberto Keller

Sabato 19 settembre alle 11 alla Biblioteca Classense di Ravenna per "Scritture di Frontiera" Roberto Keller dialoga con lo scrittore Matteo Cavezzali nell’incontro dal titolo “Lezione di letteratura di confine - Dalla terra di nessuno alla terra delle storie”.

Keller è un raffinato intellettuale e direttore della casa editrice Keller si definisce da sempre “editore di frontiera”. In Italia ha portato i libri di autori come il premio Nobel a Herta Müller, è editore di riferimento per la letteratura Mitteleuropa, moderna e contemporanea, quel mondo tedesco, slavo, ebraico che è un impasto di lingue, etnie, frontiere sempre inquiete, ponendo particolare attenzione anche alle tematiche dei confini.

Roberto Keller si occupa di editoria, letteratura internazionale, programmazione culturale. Nel 2005 ha fondato e da allora dirige la casa editrice KELLER che si occupa di letteratura, reportage e saggistica internazionale con una particolare attenzione all'Europa centrale e orientale e al tema dei confini. Nel 2009 ha ricevuto il Premio speciale Città di Fiesole e nel 2015 il Premio Lo Straniero. Tra le varie collaborazioni quelle con il festival Oriente Occidente, il festival I Suoni delle Dolomiti, il Premio la Giara (RAI), il Premio Mario Rigoni Stern. Il progetto più recente è “Geografie sul Pasubio” dedicato al reportage nelle sue più diverse declinazioni che prende vita in estate sui sentieri e nei rifugi alpini del monte Pasubio. (Geografiesulpasubio.it)

Tra le pubblicazioni di cui è invece autore: “Il Trentino - Alto Adige - Guida”, Collana Tracce, edizioni Touring Club Italiano, pp. 303, 2007; “La cultura delle regioni d'Italia: Il Trentino” in «Rivista Internazionale», 2007; “I suoni delle Dolomiti” in AA.VV., Comunicare le città d'arte. Economia e cultura, media e tecnologia, edizioni Franco Angeli , pp. 112, 2006.