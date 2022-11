Maria Pia Timo inaugura la rassegna comica 'Una Massa di Risate'

Al via la rassegna teatrale “Una Massa di Risate” che si svolgerà alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2. La tradizionale rassegna di comicità, affidata alla Bottega del Buonumore e al Direttore artistico Davide Dalfiume, aprirà la stagione 2022/2023 il 19 novembre e proseguirà fino a marzo, proponendo cinque appuntamenti con un’impronta marcatamente romagnola.

“Continuiamo ad investire per valorizzare strutture, fermenti culturali e sociali ben presenti in città – dichiara il Sindaco Stefano Bassi di Massa Lombarda – Pur in presenza di difficoltà causate dell'odierna, complessa fase, riteniamo importante creare le migliori condizioni per favorire momenti di aggregazione. Questa rassegna teatrale, premiata negli anni da un vasto consenso da parte dei nostri concittadini e non solo, rappresenta un appuntamento atteso che abbiamo scelto di ribadire con convinzione”. “Abbiamo realizzato una rassegna emiliano-romagnola – spiega il Direttore artistico Davide Dalfiume – Il nostro intento è stato quello di valorizzare artisti del territorio che, anche se non presenti all'interno di un circuito di spettacoli nazionali, vantano professionalità e curriculum di spessore riscuotendo un notevole apprezzamento da parte del pubblico”.

Ad inaugurare la stagione ci sarà Maria Pia Timo sabato 19 novembre con lo spettacolo “Una donna di prim’ordine, guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito”. L’attrice calca la scena assumendo il ruolo di guida speciale che, con ironia, propone consigli, metodi giapponesi e teorie scientifiche utili per dare rimettere ordine al marasma di incombenze che una donna deve affrontare nel quotidiano come: armadio, cane e marito. Sabato 3 dicembre il “canta-attore” riminese Sergio Casabianca propone “Siamo tutti italiani, ma solo noi Romagnoli”. Lo spettacolo è ispirato al libro omonimo di Alessandro Savelli dedicato alla Romagna, alla sua storia e soprattutto ai suoi abitanti. Gente ironica, capace di osservare la e di rovesciare in commedia anche le situazioni più serie. L’esibizione si articolerà fra monologhi divertenti, racconti e aneddoti che offrono al pubblico una panoramica sulla storia della nostra terra Si prosegue dopo le festività, sabato 14 gennaio. Sarà ospite l’attore bolognese Matteo Belli che porta in scena “Le guerre di Walter”, un omaggio all’arte del superbo monologhista e ammaliante affabulatore Walter Chiari, esponente di spicco della commedia all’italiana e tra i protagonisti del varietà televisivo fino alla fine degli anni sessanta. L’attore ricompone la sensibilità e forza dei temi dietro gli sketch di Chiari scritti sulla scena di un Paese che tornava a rivivere dopo la devastante guerra e riscopriva, nel sapore della risata, il bene prezioso e insostituibile della rinascita.

Sabato 18 febbraio è in programma una serata fuori abbonamento con entrata a offerta libera. Vanno in scena Davide Dalfiume, direttore artistico della rassegna, con l’amico Marco Dondarini che proporranno “I Comici del Borgo”. Sarà ospite anche l’attore romagnolo Giampiero Pizzol. I personaggi racconteranno, attraverso le loro vicissitudini, storie profondamente riferite alla cultura romagnola e alle sue radici. La produzione “I Comici del Borgo” del Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore, che organizza il Festival Sotto le stelle di Dozza, ha ricevuto il riconoscimento dell’Associazione” I Borghi più belli d’Italia” nel 2021, quale evento di interesse nazionale. Il ciclo della rassegna teatrale si conclude sabato 11 marzo con il narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore romagnolo Roberto Mercadini. In scena porta lo spettacolo “Leonardo e Michelangelo, il disegno delle cose invisibili”. Mercadini, con questa conferenza-spettacolo, conduce gli spettatori in un viaggio struggente e al contempo esilarante nelle opere di Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento. Roberto Mercadini si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. Da sabato 5 novembre è possibile effettuare il rinnovo dell’abbonamento presso la Sala del Carmine dalle 9:30 alle 13:00. Da lunedì 7 novembre sarà invece possibile effettuare l’acquisto di nuovi abbonamenti contattando il numero 3715318963 ed effettuando il pagamento tramite bonifico. L’abbonamento comprende 4 spettacoli (escluso lo spettacolo del 18 febbraio). Per il 1° Settore Poltrone il costo è pari a 50 euro intero e 42 euro ridotto, mentre per il 2° Settore Sedie il costo è di 40 euro intero e 35 euro ridotto. Il costo dei biglietti per il 1° Settore Poltrone è di 14 euro intero e 12 euro il ridotto, mentre per il 2° Settore Sedie è di 12 euro intero e 10 euro ridotto. Le riduzioni sono previste per giovani fino a 25 anni, over 65 e Soci la BCC Ravennate Forlivese e Lughese. È possibile prenotare i biglietti a partire da sabato 12 novembre. A partire dalla stessa data sarà possibile effettuare la prenotazione anche su Vivaticket. Nelle giornate di spettacolo la biglietteria è aperta dalle 19:30. Per lo spettacolo del 18 febbraio sarà comunque necessaria la prenotazione. Per informazioni riferirsi al Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore cell. 3534045498. La rassegna teatrale al Carmine “Una Massa di risate" è realizzata in collaborazione col Comune di Massa Lombarda e il Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore.