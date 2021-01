Una mattina dedicata alla vitamina C tra frutta e torte

È dedicata alla vitamina C la mattinata che il Mercato Contadino Coperto di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) propone sabato 30 gennaio, dalle 10 alle 13.

Sempre nel rispetto delle regole di prevenzione anticovid, i consumatori potranno scoprire la vera ricetta della torta contadina all’arancia, ma anche assaggiare i freschissimi kiwi e agrumi biologici della rete Campagna Amica. L’obiettivo è far conoscere i benefici del consumo di prodotti di stagione ricchi di vitamina C, frutti indispensabili per contrastare i tipici malanni della stagione più fredda.

Ovviamente il Mercato sarà regolarmente aperto già dalle ore 8.30 per dare a tutti la possibilità di acquistare i prodotti della filiera corta agricola, dalla frutta e verdura di stagione, ai salumi e la carne di mora, dai formaggi ai vini autoctoni, ma anche uova, miele biologico, olio extravergine di Brisighella e tanto altro.