Una merenda autunnale fra caldarroste e vin brulè

Sabato 23 ottobre dalle 15 in poi al Parco della Pace di Massa Lombarda, in via dell’Unione Europea, ci sarà la tradizionale merenda a base di caldarroste, vin brulé e altre loverie autunnali. L’iniziativa, aperta a tutti e gratuita, è organizzata dall’associazione Insieme per Massa 2000 con la collaborazione del Comune di Massa Lombarda. In caso di maltempo la castagnata sarà rinviata a domenica.