Una mostra fotografica dedicata alla “Vecchia e nuova Darsena di città”

Le migliori immagini realizzate e i testi redatti dai giovani volontari e volontarie che hanno preso parte al Laboratorio “Vecchia e nuova Darsena di città”, nell'ambito del progetto “Lavori in Comune” concorrono a comporre l'omonima mostra fotografica che sarà inaugurata sabato 2 settembre alle 10.30 nei locali dello spazio espositivo di Via Berlinguer 11 a Ravenna, alla presenza dell’assessora al Decentramento Federica Moschini

Il laboratorio è stato finalizzato alla realizzazione di un reportage fotografico e informativo sullo stato attuale della Darsena di città (Canale Corsini) e delle aree limitrofe.

Le immagini sono state realizzate con vari tipi di apparecchiature fotografiche: fotocamere reflex, compatte e smartphone, con la supervisione dei soci del Circolo fotografico ravennate.

Il laboratorio è stato organizzato dal Circolo fotografico ravennate in collaborazione con il Comune di Ravenna, e si è svolto dal 19 al 23 giugno scorsi. Vi hanno partecipato Alice Baldassarri, Alessandro Boni, Francesco Dal Re, Ludovica De Marchi, Ketty Gasperini, Nicole Massa, Claudia Monti, Lucia Morelli, Luisa Ronchetti, Stella Rusta, Laura Salvigni, Chiara Senese, Giulia Taibi, Gineva Tomasini, sotto la guida dei tutor volontari del Circolo fortografico ravennate Iorio Amadei, Bruno Assirelli, Flavio Savorelli, Ivano Wolmer Sansovini e Paolo Santelmo.

Le ricerche per la redazioni dei testi sono state curate da Francesco Dal Re, Lucia Morelli, Ketty Gapserini, Nicole Massa e Stella Rusta, mentre la post produzione e la parte editoriale è a cura di Ivano Wolmer Sansovini. Per le riprese in backstage si ringrazia Bruno Assirelli.

La mostra, che si avvale del riconoscimento della Federazione italiana associazioni fotografiche e di Image sans frontiere, sarà visitabile dal 2 al 15 settembre, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica chiuso.

Per info: info@circolofotograficoravennate.it tel. 0544-482818