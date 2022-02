Una mostra fra gioco e laboratorio: la galleria dei “Quadri animati”

Un nuovo progetto esperienziale di Immaginante, che progetta eventi e itinerari educativi che coniugano arte, musica, gioco e creatività è in arrivo al Mar - Museo d’arte della città di Ravenna. Si tratta della mostra “Quadri animati”, una “galleria” speciale dove interagire con opere e brani famosi, che diventano parte di un racconto a più voci, per sperimentare con suoni, colori e forme. Bambini e adulti sono protagonisti di questo viaggio affascinante e giocoso, nel quale sensazioni, emozioni e conoscenza si intrecciano e si accordano. La mostra, che si svolgerà dal 19 febbraio al 13 marzo, è consigliata dai 2 ai 10 anni.

Dalla strega Babayaga di Musorgsky alle grandi zucche di Yayoi Kusama, dalle visioni geometriche di Mondrian alle installazioni naturali di Richard Long. Un’immersione nella bellezza resa tangibile attraverso dilatazioni materiche e multimediali, che pongono al centro il bambino e il suo approccio sperimentale e ludico al mondo.

“Quadri animati” si sviluppa in stanze concepite come spazi per giocare con arte, musica e natura, attraverso approcci diversificati: dalle esperienze sensoriali all’interpretazione di suoni, figure e segni. A conclusione del percorso, come ricordo tangibile dell’esperienza, viene proposto un laboratorio per creare il proprio quadro da passeggio.

Visite e biglietti

Visite animate per le famiglie: venerdì unico turno alle 16.30; sabato turni alle 10, 11.30, 15 e 16.30; domenica turni alle 15 e alle 16.30.

Visite animate per nidi e scuole: dal martedì al venerdì, mattino turni dalle 9. La mostra Quadri animati prevede, per nidi e scuole, anche una versione itinerante, nel periodo marzo-giugno 2022. Date e orari per la mostra versione itinerante si concordano direttamente con educatori e insegnanti interessati.

Biglietto 5 euro a persona. È richiesto il green pass rafforzato agli adulti. Prenotazione obbligatoria alla segreteria di Immaginante, 334 2804710, anche whatsapp.