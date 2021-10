Una mostra per i cento anni dalla nascita del Partito Comunista Italiano

Orario non disponibile

Quando Dal 25/10/2021 al 05/11/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

A conclusione delle iniziative per ricordare i cento anni dalla nascita del Partito Comunista Italiano, da lunedì 25 ottobre al 5 novembre, la Biblioteca “Oriani” di Ravenna ospita una mostra che ne ripercorre l’esistenza in Emilia-Romagna. Inaugurazione alle ore 17.30 con Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa di Oriani, Fabio Sbaraglia, assessore comunale alla cultura, Guido Ceroni, coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione Bella Ciao. Saranno presenti Primo Pezzi e Daniele Buda, Presidenti rispettivamente del c.d.a. e del Comitato di indirizzo della Fondazione Bella ciao, e Giuseppe Masetti, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna.

Questa regione è stata, durante tutta la storia del Pci, un luogo speciale dove radicamento sociale, funzione di governo, contraddizioni tra forti componenti ideologiche e riformismo pratico sono stati più vasti e duraturi. È dunque alla storia di questa regione e dei suoi territori che la mostra guarda, poiché qui il Pci non fu un corpo di propagandisti, ma erede e rappresentante di sentimenti e istanze popolari largamente diffuse, che fu capace di tradurre in politica e in azione pratica.