Una notte di San Lorenzo con la straordinaria voce di Noreda Graves

Per la notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto torna una delle voci soul più ammirate degli Stati Uniti, Noreda Graves accompagnata in concerto da Luca Giordano (Oasi Beach, ore 22).

Dopo il successo ottenuto nell’edizione 2019 di Spiagge Soul e nel bellissimo concerto di Capodanno di Christmas Soul torna la splendida Noreda Graves, accompagnata dalla sua band e dalla chitarra di Luca Giordano. Noreda Graves (Washington DC, classe 1982) è una delle voci soul più apprezzate d’America. È la soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem, formazioni con cui ha cantato al cospetto di migliaia di persone in paesi come l’Italia, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, la Francia, il Belgio e l’Austria. Nel 2015, con il nome di Noreda Street, è una dei 5 solisti del concerto dedicato ai 150 anni della Croce Rossa Italiana svoltosi a Torino con un coro composto da 250 elementi. Le collaborazioni illustri nel corso della sua carriera non si contano.

Luca Giordano, una vita trascorsa tra Italia e America, è tra i migliori chitarristi blues a livello europeo. Ha condiviso il palco con nomi del calibro di Sugaray Rayford, John Primer, Bob Stroger, Nora Jean Bruso, Kenny “Blues Boss” Wayne, Willie “Big Eye” Smith, Jimmy Burns, Toni Lynn Washington, Chris Cain, Carlos Johnson, Billy Branch, Eric “Guitar” Davis, Mighty Mo Rodgers e Sax Gordon (info e prenotazioni: Oasi Beach 340 0097763).