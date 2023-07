Una Notte Rosa da ballare con i Cous cous a colazione

Indirizzo non disponibile

Non poteva che essere in musica la Notte Rosa dell'Hana-Bi a Marina di Ravenna, che sabato 8 luglio, dalle 21.30, ospita sotto la tettoia il concerto dei CousCous a Colazione, seguito dalla serata Broccoli, una nuova ricetta tutta da ballare nel clubbing più ricercato e irriverente. La gioia sfrenata di scatenarsi sul dancefloor tra fibre e antiossidanti al ritmo di fresh hit and evergreen. Dopo il concerto aftershow fino alle 3 con ToffoloMuzik, Trinity e Party Marty.