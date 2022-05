Una passeggiata fra i "luoghi d'autore" alla scoperta delle case di artisti e scrittori

Prosegue con un nuovo appuntamento “Luoghi d’Autore”, il progetto dedicato a valorizzare i luoghi dei grandi personaggi letterari e umanistici che hanno frequentato, ricordato e amato Cervia. L’associazione culturale ‘Cervia la spiaggia ama il libro’ organizza una passeggiata dal titolo “Case e Viali d’Autore” in calendario domenica 15 maggio alle ore 10.00 con partenza sotto la Torre San Michele di Cervia.

Una passeggiata gratuita nel centro storico di Cervia alla scoperta delle case di illustri intellettuali legati profondamente alla città come Max David, Giovanni Guareschi e Grazia Deledda. Una guida spiegherà ai partecipanti il legame che la città ha con questi grandi nomi ma anche del contesto in cui avvenivano le loro passeggiate. Dai viali, agli edifici legati al sale, i villini fino ad arrivare al lungomare. Un viaggio suggestivo, indietro nel tempo, per immergersi nello scenario passato di una città diversa da come è oggi ma nella quale, tutt’ora, sono presenti i tratti identitari che la legano al suo passato. Chissà cosa vedevano quando si affacciavano dalla finestra, camminavano vicino al mare o quali discorsi ascoltavano negli anni che furono mentre scrivevano le loro grandi opere.

Per informazioni e iscrizioni contattare lo IAT di Cervia al numero 0544/974400.