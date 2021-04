Una passeggiata fra natura e gusto nella pineta Ramazzotti

Parte "Natura con gusto in Dante", una serie di appuntamenti per conoscere e vivere in modalità green il bellissimo territorio di Lido di Dante. Domenica 18 marzo la nuova iniziativa inizia con la prima camminata sportiva in natura che porterà i partecipanti ad addentrarsi nella bellissima pineta Ramazzotti, accompagnati dalle guide di Trail Romagna che porteranno il gruppo fino alla torretta situata in prossimità della foce del Bevano.

L’attività fisica condivisa e guidata all’interno dell’oasi naturale protetta terminerà con una bella colazione, che verrà consumata proprio sull’affaccio a mare, dove è possibile godere della pace e dell’armonia che il luogo è in grado di trasmettere. L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle normative anti Covid e per garantire il distanziamento dei partecipanti, verranno accettate prenotazioni fino a un numero massimo di 20 persone.

Ritrovo domenica 18 aprile ore 8,45 in viale Catone 8 a Lido di Dante. Si raccomanda di indossare indumenti comodi e scarpe sportive, oltre alla mascherina obbligatoria. È già possibile prenotarsi contattando telefonicamente la Proloco 339 588 4407 oppure recandosi alla sede di via Catone nella giornata di sabato 17 aprile dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Costo: Adulti 15€, Bambini fino ai 14 anni 12€, Tesserati Proloco Lido di Dante 12€.