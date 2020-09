Una passeggiata in centro per ammirare la città dei mosaici

Sabato 19 settembre parte da Piazza del Popolo un tour del centro di Ravenna organizzato da Free Walking Tour Ravenna che propone una passeggiata di introduzione alla meravigliosa città dei mosaici.

Storia e leggenda riaffiorano in ogni angolo del centro cittadino di Ravenna. Le eredità dell’epoca imperiale, di quella medievale, di quella veneziana, o di quella moderna, dai tratti barocchi e neoclassici, frantumano l’aspetto della città in un mosaico dalle caratteristiche più che mai eterogenee.

In programma un tour alle 11.00 in lingua inglese e alle 15.30 in italiano. Ritrovo in Piazza del Popolo, ai piedi delle colonne veneziane. L'accesso è libero, la prenotazione è invece obbligatoria sul sito www.freewalkingtouritalia.com