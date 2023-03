Una passeggiata in pineta fra storia e ricette

Indirizzo non disponibile

L’associazione Festa, facilitatori dell’Ecomuseo del sale del mare, in collaborazione con il Comune di Cervia, nell’ambito del programma invernale delle passeggiate patrimoniali, organizza per domenica 26 marzo alle 10 "La pineta di Cervia quanto sei bella… Quanto sei bella". L’obbiettivo è di valorizzare e conoscere il patrimonio pinetale con lo strumento della passeggiata patrimoniale, che permette l’incontro con testimoni e narratori del territorio.

Il programma prevede il saluto del presidente dell’associazione Festa, Amedeo Scelsa, e dell’assessore alla cultura Cesare Zavatta; a seguire le testimonianze di Massimo Carli sulla storia antica di tutela della pineta e di Velzio Venturi, sulla raccolta e l’utilizzo dei pinoli. Poi, passeggiando fra i pini, Flavia Mazzoni parlerà dell’impegno attuale per la pineta e Adele Zoffoli incanterà con le ricette della cucina coi pinoli. Al termine il narratore Vladimiro Strinati farà per tutti lo spettacolo "Ti racconto in pineta", al profumo del croccante coi pinoli. La partecipazione è gratuita e il ritrovo è alle 10, nella zona di Cervia Terme, nel parcheggio e ingresso del parco naturale.