Una passeggiata urbana per scoprire la Ravenna di Dante

Sarà una Pasqua all’insegna dello slow tourism quella proposta dai Cammini Spirituali e Vie di Pellegrinaggio che attraversano l'Emilia-Romagna con “I Love Cammini Emilia-Romagna” 2022. Tra le proposte dell'iniziativa ci sono anche le camminate urbane che percorrono un tratto della Via di Dante - tra Romagna e Casentino - il cammino fatto dal Sommo Poeta nel 1300.

Tra queste, nel weekend di Pasqua (16 e 17 aprile), c’è il tour “Dante a Ravenna: con visita alla Casa & al Museo di Dante”. Un’escursione guidata alla scoperta della Basilica di San Francesco - luogo in cui si svolsero i funerali di Dante Alighieri - della Zona del Silenzio, dove si trova ancora oggi la sua Tomba, e del Museo Dante, storico sito museale multimediale e principale custode della storia dantesca.

Appuntamento sabato e domenica: ore 15.00 tour in inglese, ore 15.10 tour in italiano. Ritrovo in Piazza San Francesco. Prezzi da 16 euro. Prenotazioni: 0544482838 - iat@ravennareservation.it