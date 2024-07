Una "Pastasciutta antifascista" per ricordare l'assassinio dei fratelli Cervi

Quest’anno le sezioni Anpi di Cervia, di Castiglione di Cervia e di Ravenna si sono unite con Spi Cgil e Cgil Ravenna per organizzare la Pastasciutta antifascista, in ricordo dei fratelli Cervi e della caduta del fascismo. Un occasione per ribadire con determinazione che i valori antifascisti di democrazia, di libertà così come tutti i diritti sanciti dalla Costituzione sono sempre al primo posto e devono essere difesi quando vengono limitati.

Infatti il 25 luglio 1943 cadde il fascismo e i fratelli Cervi raggiunsero insieme ad altri antifascisti la piazza di Campegine in provincia di Reggio Emilia. Sul loro carro, per festeggiare, portarono la pastasciutta, che era in bianco per la povertà di quei tempi. Ma come sappiamo la Resistenza durò ancora a lungo e i fratelli Cervi furono uccisi nel dicembre del 1943. Al Museo Cervi, che fu la loro casa, ogni anno il 25 luglio si evoca questo ricordo.

A Cervia si terrà mercoledì 24 luglio a Piazza Tre Martiri, a Castiglione. Vuole essere un evento-incontro per mangiare, ballare e parlare insieme. Interverranno il sindaco Mattia Missiroli, Guido Ceroni, presidente dell'Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea e Ivan Missiroli della segreteria provinciale Cgil di Ravenna.

Le musiche e i canti saranno del Trio Bella Ciao e in più si venderanno i biglietti per un originale lotteria che ha come premi quattro tele di pittori dell’associazione "Il Menocchio". Per il menù a 15 euro con tagliatelle al ragù, piadina salsiccia e pancetta, acqua, vino e ciambella si consiglia la prenotazione ai numeri 3385017544, 347234667, 3358128727, 3480304639, 3338275495.