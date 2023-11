Una pedalata autunnale per scoprire le bellezze del Podere Pantaleone

Sabato 18 novembre dalle 10 alle 12.30 è in programma una pedalata al Podere Pantaleone di Bagnacavallo. Un'esperienza d'autunno per scoprire nuovi posti, strade, passaggi e aree lungo il canale del naviglio, fino ad arrivare al bosco del Podere. Il ritrovo, così come la conclusione della biciclettata, è in piazza della Libertà a Bagnacavallo.

L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Villaggio globale nell'ambito del progetto EUphoria, finanziato dal bando 2023 per la promozione della cittadinanza europea della Regione Emilia-Romagna. Le iscrizioni sono aperte a tutti, collegandosi a questo link.