Una pedalata fino a Castrocaro seguendo gli argini dei fiumi

Sabato 10 luglio è in programma una nuova cicloescursione organizzata da Fiab Ravenna. L’appuntamento è come sempre in Piazza San Francesco a Ravenna alle ore 8, da dove si parte per Castrocaro. L'itinerario prevede un anello complessivo di circa 90 km. Due sono i punti di interesse del giro. Il primo è nella visita esterna alla Fortezza di Castrocaro: il grande maniero eretto sullo sperone roccioso fa di questo luogo un affascinante e originale soggetto panoramico per il bellissimo connubio tra architettura e ambiente circostante.

La seconda ragione è che con questa passeggiata Fiab Ravenna lancia un segnale puntuale: "valorizzare i percorsi cicloturistici lungo gli argini dei fiumi, che possono diventare vere e proprie vie di comunicazione, consentendo alle città di divenire una tappa importante di itinerari cicloturistici".

"I percorsi ciclabili lungo i fiumi sono il modo migliore per avvicinarsi al cicloturismo. Ci sono tantissime ciclabili in Italia che corrono lungo i fiumi grandi e piccoli del nostro stivale e sono amatissime per le uscite a piedi e in bicicletta - sottolinea Fiab Ravenna - il dislivello è spesso minimo, sono ricavate sulle alzaie o sugli argini, in tracciati separati dal traffico veicolare, il panorama è sempre bellissimo, attraversano piccoli borghi correndo lungo strade secondarie a basso traffico e spesso lungo gli stessi fiumi si è sviluppato anche il turismo fluviale".