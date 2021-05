Una pedalata fino all'oasi delle piante palustri

Per sabato 15 maggio la Fiab Ravenna ha in programma due appuntamenti interessanti per chi ama andare in bicicletta. In occasione delle Giornate Fai si parte da Piazza San Francesco alle ore 9:00 per raggiungere e visitare l’Oasi di Riequilibrio Ecologico di Russi, zona umida caratterizzata dalla presenza delle tipiche specie di piante palustri. La visita è inserita in un’escursione di circa 35 km, un percorso facile ad anello adatto a tutti.

Il secondo appuntamento è dalle 16:00 alle 18:30 in Piazza del Popolo dove la Fiab è presente con un gazebo informativo per incontrare soci e simpatizzanti per discutere di cicloturismo.