Una pedalata fra le luci di Natale di Milano Marittima

Fiab Ravenna propone per sabato 19 dicembre, come ultimo giro del 2020 un tour in bici, al solito con itinerario gpx individuale e scaricabile dal sito, che ha per meta Milano Marittima.

Tutte le città della Riviera, non hanno rinunciato a creare una bella atmosfera natalizia addobbando i centri storici e le vie più belle. E Milano Marittima con le sue luci è una tappa di Natale da non perdere.

Il percorso è un anello di 50 km che, passando dalla Pineta di Classe, arriva a Milano Marittima dove si trova il grande albero di Natale della Rotonda Primo Maggio nel cuore della città, gli alberi decorati con luci d’oro lungo le vie centrali e tanti addobbi nei negozi.

Oltre a questo per il 1° dell’anno la Fiab lancia l’invito a pedalare insieme, nel rispetto delle regole, in una Pedalata Virtuale di inizio anno. Partecipare è semplice: basta fare la propria pedalata, scattare una foto e postarla sui social con il tag @fiab_ra.