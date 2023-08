Festival Naturae, una pedalata guidata tra pineta e Villaggio delle Cicogne

Indirizzo non disponibile

Proseguono le iniziative collegate al Festival Naturae. Giovedì 10 agosto alle 8.30 si parte da Lido di Classe per una pedalata guidata attraverso la pineta fino al Villaggio delle Cicogne di Fosso Ghiaia. Con Angelo Gasperoni. Visita guidata e possibilita? di “Pranzo al volo” su prenotazione. Si puo? raggiungere il Villaggio automuniti c/o parcheggio “Ristorante La Campaza”, Via Romea Sud, 395 Fosso Ghiaia.