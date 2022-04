Una pedalata "letteraria" sulle tracce e i luoghi di Grazia Deledda

Ai luoghi di Grazia Deledda è dedicata la Pedalata patrimoniale dell’Associazione Festa prevista per domenica 1 maggio alle ore 10,00 con partenza da Piazza Garibaldi a Cervia. Dalla piazza ci si sposterà a Villa Igea per proseguire sul lungomare fino alla casa color biscotto di proprietà della scrittrice, senza tralasciare il ricordo delle tante amicizie che Grazia aveva intrecciato a Cervia. La mattina si concluderà alla pineta di Pinarella per rinnovare la tradizione dei pic-nic in pineta e, vento permettendo, godere dei colori accesi del festival degli aquiloni.

La pedalata è gratuita, ai partecipanti il compito di preparare il proprio cestino; per suggerimenti sui cibi da preparare si può scrivere a ecomuseocervia@comunecervia.it oppure iatcervia@cerviaturismo.it , per ricevere un ricettario particolare sui mangiari di Grazia Deledda. Ad ogni tappa della pedalata sarà regalato un segnalibro da collezione con i luoghi di Grazia Deledda.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere allo IAT Cervia (Torre San Michele, via Evangelisti 4, tel. +39 0544 974400) oppure via e-mail all'Ecomuseo del sale e del mare. (ecomuseocervia@comunecervia.it).