Una pedalata nella campagna romagnola tra le antiche pievi romaniche

Si torna a pedalare al sabato mattina. Per sabato 25 luglio Fiab Ravenna propone una “classica”, una ciclo-escursione nel territorio del Comune di Ravenna, attraverso i piccoli paesi della campagna romagnola. Il percorso è di circa 50 km e parte come sempre da Ravenna in Piazza San Francesco.

Il percorso è facile, su asfalto, pianeggiante e adatto a tutti. Ci si dirige prima verso Coccolia, sede della nota azienda specialista di farine – non è prevista la visita - quindi si prosegue verso San Pietro in Trento dove si costeggia la bella pieve, la cui fondazione si colloca nel V secolo e che deve il suo nome alla posizione, tra il corso del Montone e del Ronco, al miglio numero trenta – secondo i criteri della centurazione romana - del decumano che percorre la parte nord del Forlivese. Si continua in direzione San Pancrazio, zona della antica pieve che la leggenda vuole sia stata fatta costruire dall’imperatrice Galla Placidia. Passando dalla Chiusa di San Marco si rientra infine a Ravenna.

La partenza è alle ore 8:00 da Piazza San Francesco e il rientro è previsto per le 12:00 a Ravenna.