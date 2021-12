Una pedalata 'nella storia" per celebrare l’anniversario della Liberazione

Sabato 4 dicembre FIAB Ravenna, come ogni anno, dedica la prima uscita di dicembre alla celebrazione dell’anniversario della Liberazione della città e con una cicloescursione dedicata, ricorda il 4 dicembre 1944, quando le truppe alleate e i partigiani della 28^ Brigata Garibaldi liberarono Ravenna dal nazifascismo.

Con “Un fiore per non dimenticare” si ricordano i Caduti di Ravenna. Un itinerario in bici che tocca alcuni dei luoghi che sono diventati simbolo e memoria di quei giorni. La prima tappa è Piazza del Popolo, dove sotto la Torre dell’orologio, si trova la lapide in memoria dei Caduti della seconda guerra mondiale e si prosegue per via San Mama, Punta Galletti e Ponte Nuovo, soffermandosi al Sacrario dei 56 Martiri di Madonna dell’Albero, ai Monumenti ai Caduti presso i cimiteri di San Bartolo e San Marco, al cippo di San Pietro in Vincoli, al Parco della Rimembranza di Roncalceci, al cippo ai Caduti di Villanova, ai monumenti ai caduti di San Michele e Fornace Zarattini. Il percorso è di circa 50Km, in ogni punto si sosterà brevemente per la deposizione di un fiore. Rientro a Ravenna a fine mattinata.