Una pedalata notturna dal Santuario di San Luca per ammirare l'alba sulla spiaggia

Indirizzo non disponibile

Anche quest’anno Fiab Ravenna propone l’escursione notturna per pedalare ed aspettare l’alba insieme. Sabato 24 luglio si parte da Bologna, nello specifico dal Santuario della Madonna di San Luca, sul colle della Guardia per raggiungere la costa ravennate.

L’appuntamento è alla stazione di Bologna alle ore 21 di sabato. Il viaggio inizia con la discesa da San Luca e, dopo un breve giro nella Bologna by night, si pedala verso la Ciclovia delle Antiche Paludi Bolognesi, il percorso ciclabile che unisce Bologna all’area del Parco Regionale del Delta del Po attraversando i territori di Castenaso, Budrio e Molinella. Pedalando nella notte si raggiunge Marina Romea per aspettare insieme l’alba e poi ripartire per Ravenna, con arrivo previsto nella prima mattina di domenica.

Il percorso non presenta particolari difficoltà in quanto è quasi interamente pianeggiante, su asfalto con tratti di sterrato, ma è piuttosto lungo (circa 140 km) e richiede quindi un buon allenamento. Trattandosi di escursione notturna le bici devono essere dotate dei dispositivi di illuminazione efficienti, luci anteriori e posteriori, ed è necessario dotarsi di giubbetto catarifrangente per la visibilità.