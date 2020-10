Una pedalata per scoprire l'antica Pieve di San Pietro in Sylvis

Sabato 24 ottobre Fiab Ravenna propone una bella escursione nella campagna ravennate, tra i caldi colori del foliage autunnale e sceglie Bagnacavallo, dove andrà in visita alla Pieve di San Pietro in Sylvis.

Si tratta di una delle più interessanti pievi romaniche di cui è ricco il territorio ravennate, ben conservata sia nella parte esterna sia all’interno, nei bellissimi affreschi e nella struttura architettonica. La Pieve è censita tra i Luoghi del Cuore del FAI, i luoghi italiani da non dimenticare, ai quali il FAI ogni anno dedica due appuntamenti, uno in primavera e uno in autunno, per riscoprire la bellezza dell’Italia meno conosciuta, avvalendosi anche del contributo di volontari, spesso giovani studenti.

Il ritrovo per la partenza della pedalata è alle 8:30 da Piazza San Francesco di fronte allo IAT di Ravenna. Da lì il gruppo si dirigerà verso Bagnacavallo lungo strade asfaltate a basso traffico. Dopo la visita si rientrerà a Ravenna attraversando Piangipane e San Michele. L’escursione è di 45 chilometri circa. Info su www.fiabravenna.com