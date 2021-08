Una pedalata tra pinete e campagne lungo gli argini dei

Dopo la pausa di ferragosto, riprende l’attività di Fiab Ravenna che si avvia verso un settembre ricco di appuntamenti, fra cui Itaca’ - il Festival del Turismo sostenibile e la Settimana Europea della Mobilità. Per sabato 28 agosto, intanto, è in programma il giro di circa 50 km tra pinete e campagne lungo gli argini dei nostri fiumi. Si passa da Classe, Fosso Ghiaia, San Pietro in Vincoli, San Pancrazio e si rientra passando dalla Chiusa San Marco. L’appuntamento è come sempre in Piazza San Francesco a Ravenna alle ore 8:00.