Una pedalata tra pinete, valli e paesaggi industriali

Fiab Ravenna continua a proporre degli itinerari per le uscite in bicicletta di tutti gli appassionati. Percorsi da fare in autonomia seguendo il gpx caricato sul sito di Fiab ogni settimana.

La proposta per il fine settimana del 23-24 gennaio è un mix tra paesaggio industriale, caratteristico della zona Nord di Ravenna, e bellezza della natura, tra pinete e specchi d’acqua, quasi a cercare un’armonia tra questi due scenari così contrapposti.

La zona industriale, con la sua inquietante imponenza è quella che si percorre per prima. Il percorso parte dalla Darsena di città, un posto ricco di fascino che vale sempre una passeggiata, supera il Ponte Mobile e attraversa la Zona Industriale per poi costeggiare la Pialassa Baiona. Quindi, dopo aver attraversato il canale, si giunge a Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti.

Qui inizia la seconda parte del percorso, quella nel paesaggio naturale, che riporta a Ravenna. Si lascia la via più esterna e, dopo aver attraversato il Lamone, si percorre l’intera Pineta San Vitale per convergere verso Ravenna e arrivare al Parco di Teodorico come tappa conclusiva. Un percorso ad anello di

40 km, adatto a tutti.