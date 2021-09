Una "pizza solidale" per sostenere i malati di sclerosi multipla

Si tiene nella serata di venerdì 24 settembre al Ristorante Rosa dei venti a Ca' di Lugo la cena a base di "Pizza solidale" organizzata dalla sezione ravennate dell'AISM (Associazione italiana sclerosi multipla) in collaborazione con i Centri Clinici SM di Lugo, Ravenna e Faenza. "Questa sarà l'occasione per soci e sostenitori – commenta Cristina Mazza, presidentessa uscente di AISM Ravenna – di ritrovarsi in presenza e sottolineare come l'associazione sia a fianco di tutte le persone con sclerosi multipla e malattie simili. La scelta di incontrarci a Lugo risponde al progetto della sezione di essere maggiormente presente nei territori in modo da rispondere meglio ai bisogni di ogni persona nella propria realtà locale. La pandemia ha evidenziato come ogni comune possa diventare in casi eccezionali il perimetro e il confine degli spostamenti".

Alla cena saranno presenti anche i neurologi del Centro clinico di sclerosi multipla di Lugo, la dott.ssa Monica Spadoni, e la responsabile provinciale, la dott.ssa Maria Grazia Piscaglia. La quota di 20 euro comprende giro pizza, dolce, bevanda e caffè. Parte del ricavato della cena andrà a sostegno delle attività di sezione per il supporto delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari. I partecipanti devono essere muniti della Certificazione verde Covid 19. E' necessaria la prenotazione entro il 20 settembre ai numeri di telefono 0544/455308 e 337/1414512 oppure via mail all'indirizzo aismravenna@aism.it o tramite WhatsApp.