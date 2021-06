Una riflessione su violenza ed emancipazione, Natalia Marraffini presenta "Off-Line: Zona Rossa"

Lunedì 14 giugno, alle 18.15, Scambiamenti Spazio Culturale e la Biblioteca Maria Goia di Cervia, propongono la presentazione di un libro che tocca con forza un tema molto difficile: la violenza sessuale sulle donne e la rimozione dovuta al disturbo post traumatico.

Lunedì in Piazzetta Pisacane si parla di "Off-Line: Zona Rossa", primo libro di Natalia Marraffini, classe '91 di origini argentine, Laureata in Scienze Filosofiche e insegnante alle scuole superiori. In questa raccolta di riflessioni, pagine di diario e lettere, le zone rosse che dividono l’Italia durante il lockdown scindono anche l’interiorità della protagonista, devastata dal ricordo di un’infanzia inaccettabile che emerge in questa coraggiosa opera autobiografica.

Ripercorrere e gridare il dolore nato dai ricordi di abusi subìti in gioventù: da questa necessità coscienziale dell'autrice nasce un’opera potente e toccante, abile nell’intrecciare la solitudine della pandemia a riflessioni profonde sull’emancipazione femminile, la fluidità della vita dei giovani contemporanei e la necessità di affrontare i propri fantasmi per rinascere nel presente. L’evento è gratuito ed aperto al pubblico.