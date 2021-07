Una serata dantesca con la drammaturga Paola Bigatto

Indirizzo non disponibile

Lunedì 12 luglio, alle 21, all’interno della rassegna Al chiostro d’estate curata dalla Biblioteca comunale Taroni nel chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo, sarà ospite la drammaturga e dantista Paola Bigatto, affiancata per l’occasione da Tomas Acosta, per una serata dedicata alle celebrazioni dantesche del passato. L’evento, intitolato Dante: due sillabe per Bagnacavallo è frutto di una nuova e proficua collaborazione tra Archivio storico comunale e La Bottega dello Sguardo.

"Abbiamo messo a disposizione i documenti conservati in archivio relativi alle celebrazioni dantesche che si tennero a Bagnacavallo nel 1865 e nel 1921 – spiega l’archivista Patrizia Carroli. – Sono documenti che testimoniano la partecipazione della comunità bagnacavallese attorno a due momenti importantissimi per il nostro spirito nazionale: il 1865, primo anno dell’Unità d’Italia sotto il segno di Dante e il 1921, epoca del tutto diversa per linguaggio e significati della figura del Sommo. L’intento e il desiderio erano quelli di vederne realizzata una drammaturgia dalla sapiente Paola Bigatto che oltre ad essere drammaturga e attrice è una dantista di fama internazionale". L’evento è gratuito, la prenotazione è obbligatoria.