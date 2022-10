Una serata di musica con Fulvia & The Menthos

Orario non disponibile

Quando Dal 29/10/2022 al 29/10/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

La musica live non si ferma mai all'Abbey Road di Cervia. Sabato 29 ottobre si esibiscono Fulvia & The Menthos che proporranno tanta musica, spaziando dagli anni 60 ad oggi, il tutto in chiave funky dance. Fulvia Di Pasquale (voce e chitarra), Marco Braschi (basso), Matteo Dondi (batteria) e Simone Sgarzi (chitarra).