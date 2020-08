Una serata di musica dedicata ai "corsari" Gaber e Jannacci

Prosegue la rassegna FraternitArte: incontri intrecciati tra musica, teatro, letteratura e mercatini. Mercoledì 12 agosto, alle 21, alla Fraternità San Daminao di Ravenna Gianluigi Tartaull (voce, chitarra e ukulele), Luca Bombardi (pianoforte), Andrea Mercuriali (batteria) e Gianluca Ravaglia (contrabbasso) danno vita a una serata dedicata a Gaber e Jannacci.

Gaber e Jannacci perché insieme? Perché insieme hanno cominciato, perché, pur facendosi attraversare dalla loro arte, non hanno mai dimenticato che la vita è qualcos’altro. Perché ci hanno fatto riflettere sulle nostre ipocrisie e meschinità, mai come maestri, ma sempre come compagni di strada.

Alla fine del 1958 i giovani Enzo Jannaccie Giorgio Gaber decidono di formare un duo canoro “ I due Corsari” Il genere preminente dei loro pezzi è il nascente Rock’n’ Roll. In realtà “corsari” lo sono rimasti anche nella carriere individuali.

Ingresso eventi dal parcheggio di via Port’ aurea 15.