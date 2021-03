Una serata di musica per Dante: da Lorenzo Baglioni a Ricky Portera

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. A Ravenna per l’intera giornata si susseguiranno iniziative pensate per omaggiare Dante a 360 gradi e non poteva certo mancare la musica.

In serata, alle 21.30, il cantautore Lorenzo Baglioni conduce "Suona Dante" con gli artisti selezionati nella sezione Musicisti per Il Treno di Dante. Partecipano in collegamento i romagnoli Equ, già finalisti di Sanremo con “In Viaggio con Durante”, le Vita Nova, quintetto tutto al femminile di Ravenna e Faenza alle prese con una cover per “In Treno Con Dante” e il cantautore ferrarese Nemo con il progetto “Nemo vs Dante” che comprende anche un progetto di visual art.

Sono ospiti inoltre il cantautore rock Francesco Maria Gallo con “Inferno”, la sua prima opera rock elettro sinfonica, con il primo singolo “Caronte” estratto dall'album che vede come guest alla chitarra il mitico Ricky Portera, chitarrista degli Stadio. Interviene anche Giordano Sangiorgi in rappresentanza del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza a illustrare il progetto, che ha avuto un grandissimo riscontro con oltre 100 iscritti da tutta Italia.