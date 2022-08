Una serata di musica rock con Tenebra e Solaris

Martedì 23 agosto, dalle 21.30, va in scena all’Hana-Bi di Marina di Ravenna un doppio concerto all’insegna del rock massiccio, con l’arrivo dei bolognesi Tenebra, supportati dai romagnoli Solaris. Quelli dei Tenebra sono brani alimentati dal proto metal degli anni ’70, hard rock, punk, psych-blues e noise, carichi di grandi riff, melodia e sormontati da una voce grintosa e soul. Ingresso libero.

I Tenebra sono un quartetto formatosi a Bologna nel 2017. Claudio (basso), Emilio (chitarra) e Mesca (batteria) provengono dalla scena hardcore e post-hardcore (Settlefish, Assumption, Horror Vacui e ED) che gravitava intorno ad Atlantide Occupata a Bologna. Silvia, la cantante, la più giovane della band, ha un background più legato al rock underground degli anni ’60 e ’70. Suonano un heavy rock carico di molte influenze. Hanno autoprodotto il loro primo album “Gen Nero” nell’aprile 2019, lavoro che è finito nelle classifiche di fine anno delle riviste Blow Up e Rumore. Nella primavera del 2021 firmano per l’etichetta inglese New Heavy Sounds per la quale pubblicano l’EP “What We Do Is Sacred” (2021) e l’album “Moongazer” (2022).

I Solaris sono una band noise rock da Cesena, formata da Alberto Casadei, Paride Placuzzi, Lorenzo Bartoli e Alan Casali. Fondati nel 2015, i Solaris traggono nome dal romanzo di fantascienza dello scrittore polacco Stanislaw Lem, già omaggiato dai Failure, una delle principali fonti di ispirazione per quanto concerne arrangiamenti e immaginario, assieme a Unwound, June of 44 e Karate, tra le altre. L’ultimo EP “Io non trovo in lui nessuna colpa”, realizzato in collaborazione con Nicola Manzan (Bologna Violenta, Ronin) agli archi e gli Ottone Pesante ai fiati, è uscito nel 2021 per Bronson Recordings.