Una serata fra rock e blues con Andrea Mingardi

Dopo un periodo di meditazione e riflessioni forzate, lontano dal palco a causa della pandemia e dei relativi strascichi, ma nel contempo di forte iperattività del suo alter ego letterario, ritorna sul palco uno dei grandi della canzone italiana: Andrea Mingardi.

L'appuntamento è per venerdì 26 agosto, alle 21, nel suggestivo Anfiteatro Spada di Brisighella, con i fedelissimi del suo gruppo presenterà i suoi classici musicali e letterari in una serata irripetibile, all'interno del Festival I Suoni e le Parole: un Simposio informale tra le pietre di Luna. A rendere ancor più esclusiva la serata sarà la jam session finale tra la band e il pianista baritono Raffaello Bellavista, direttore artistico del Festival.

Andrea Mingardi è stato un anticipatore del rock and roll, precursore del Rhythm & Blues italiano, poi del rock demenziale; in seguito interprete e autore di grandi canzoni per Mina e altri mostri sacri. Un punto di riferimento nella canzone d'autore italiana.