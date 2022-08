Una serata jazz con il Gershwin Quintet e Sara Jane Ghiotti

Lunedì 8 agosto il giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi ospita il concerto di Gershwin Quintet meets Sara Jane Ghiotti. La band si inserisce nella famosa rassegna regionale “Emilia-Romagna Festival 2022”. Ingresso gratuito, non è prevista prenotazione. Inizio concerto ore 21.

Il Gershwin Quintet è un ensemble che unisce musiciste provenienti da diverse parti d’Italia per dare vita e reinterpretare lo stile musicale del famoso George Jacob Gershwin considerato l'iniziatore del musical statunitense. Sara Jane Ghiotti è una cantante, arrangiatrice, compositrice, autrice, direttrice d’orchestra jazz e didatta. Ha cantato all’interno di importanti Festival e rassegne teatrali internazionali, per citarne alcune: Bansko Jazz Festival, Jerash Festival of Cultures and Arts, Expo Dubai, Crossroads Jazz Festival, Cala Gonone Jazz, e molte altre.