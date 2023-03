Una serata musicale dedicata alle donne con Sara Dall’Olio ed Eugenio Fantini

Orario non disponibile

Prosegue venerdì 10 marzo, alle ore 21, nel Teatrino della Casa delle Aie, il programma degli incontri della stagione culturale 2022-2023 dell’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia. In calendario una serata dedicata alle donne. Introduce l’iniziativa Alessandra Giordano. Nella prima parte di serata una riflessione sulla situazione delle donne in Iran, che si stanno battendo contro il regime per le loro libertà. Lettura di brani del libro”Leggere Lolita a Teheran” della scrittrice iraniana Azar Nafisi, a cura di Antonella Casadei e Miriam Montesi. A seguire serata musicale con la cantante Sara Dall’Olio e il Maestro Eugenio Fantini, con l’esecuzione di brani della musica d’autore italiana e internazionale. Ingresso libero.