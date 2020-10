Una serata per Dante: sulle tracce del Poeta a Cervia

Proseguono i “Venerdì culturali” nel Teatrino della Casa delle Aie, il 23 ottobre alle ore 21, con un incontro dedicato a: “Il Settimo centenario della morte di Dante, una grande opportunità per Cervia”.

Dopo l'introduzione di Renato Lombardi riguardante la rievocazione del VII Centenario della morte di Dante a Cervia, interverrà Franco Gabici, Presidente del Comitato Ravennate della Società Dante Alighieri, che parlerà sul tema “Il trafugamento e il ritrovamento delle Ossa di Dante”. Presenterà inoltre il calendario storico-artistico della Cassa di Risparmio di Ravenna, dedicato al Settimo Centenario della morte di Dante.

Interverrà poi Gabriele Zelli, grande protagonista della vita culturale romagnola, parlando del tema: “Sulle tracce di Dante a Forlì - Itinerario fotografico e storico”. Verrà fatta una video proiezione di suggestive immagini sugli itinerari danteschi del forlivese a cura del Foto Cine Club Forlì. Verrà distribuito gratuitamente ai partecipanti un pregevole catalogo intitolato: “Sulle tracce di Dante a Forlì” (a cura di Marco Viroli e Gabriele Zelli).

Porterà il saluto del Touring Club Italiano e la disponibilità ad organizzare itinerari culturali e turistici, Pier Luigi Bazzocchi, Console regionale Emilia Romagna del Touring. Parteciperà alla serata per l'Amministrazione comunale di Cervia il Sindaco Massimo Medri.

La partecipazione alle serate culturali è libera e gratuita, ma per le limitazioni COVID, nel Teatrino delle AIE c'è un numero massimo disponibile di 40 posti. Per questo motivo occorre telefonare per prenotarsi a Mario Stella (tel.338 3791838), vice presidente dell'Associazione Culturale Casa delle AIE.