Una serata per ricordare Benigno Zaccagnini: tra gli ospiti Rosy Bindi e il cardinal Zuppi

Nel mese di aprile ricorre l’anniversario della nascita di Benigno Zaccagnini e mercoledì 14 aprile è in programma alle ore 20.30, sulla piattaforma Zoom, un incontro, coordinato da Claudio Sardo, al quale parteciperanno il Cardinale Matteo Zuppi, Rosy Bindi, Guido Bodrato e Pierluigi Castagnetti per ricordare la figura di Zaccagnini. Di seguito il link per partecipare alla riunione: https://us02web.zoom.us/j/85884980490?pwd=N2lqQUU3aDFjSEsyejhUdk1QRSt2Zz09