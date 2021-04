Una serata per ricordare i religiosi che hanno perso la vita a causa del Coronavirus

Giovedì 15 aprile alle ore 20.45 sul canale You Tube https://youtu.be/2d1Qbl9wlu8 l’Azione Cattolica di Ravenna-Cervia ricorda tutti i religiosi e le religiose che, in questo anno di pandemia, hanno donato la loro vita a causa del Covid 19. Ne verrà ricordato uno in particolare, don Paolo Camminati di Piacenza, ma tramite la sua memoria il pensiero andrà alla tanta generosità venuta fuori in questo anno e alle tante piccole storie di “uomini e donne di Dio” che hanno messo a rischio la loro vita per permettere a tutti di non perdere la speranza.

Secondo gli ultimi calcoli, attualmente sono quasi 250 i sacerdoti rimasti vittime del coronavirus, numero al quale andrebbe aggiunto quello di suore e religiosi di cui non si possiedono ancora dati precisi. La maggior parte di questi sono rimasti contagiati mentre continuavano ad essere attivi con la propria pastorale. Don Paolo era uno di questi. Assistente diocesano dell’Azione Cattolica ha perso la vita a causa del Covid a soli 53 anni. L’incontro che vedrà la partecipazione di Francesca Masi (Vice presidente dell’Ac di Ravenna) e la testimonianza di Elena (sorella di don Paolo) servirà anche per raccogliere fondi e far conoscere il sogno che don Paolo aveva prima di morire: costruire a Piacenza una “casa” per accogliere lavoratori precari.