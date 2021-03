Una serata per riscoprire il cinema del regista Wes Anderson

Continuano gli eventi online organizzati da Scambiamenti dedicati al grande cinema. Venerdì 26 marzo alle 20.45 si terrà in diretta sulla pagina Facebook dello spazio culturale la serata “Wes Anderson”, durante la quale la relatrice Ilaria Senni guiderà il pubblico alla scoperta del pluripremiato regista texano.

Nato nel 1969 a Huston, Wesley Wales "Wes" Anderson è regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. I suoi film si distinguono per l'eccentricità e l’impiego di stilemi visivi particolari, collegati con la simmetria: un tratto così forte da aver portato anche nel linguaggio comune l’utilizzo di termini come “estetica andersoniana”. Tra il 1995 e il 2021 ha girato 10 lungometraggi e 8 cortometraggi. È molto conosciuto per film quali I Tennembaum (2001), Moonrise Kingdom (2012) e Grand Budapest Hotel (2014) - tutti e tre inseriti tra i 200 migliori film del nuovo millennio secondo la BBC.

Ilaria Senni toccherà aspetti trasversali parlando di tutte le opere della sua filmografia: un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo su questo incredibile regista e anche, forse, per scoprire qualche suo film passato inosservato ma che vale sicuramente la pena di guardare.