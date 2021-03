Una serata per scoprire il cinema di David Lynch

Ricominciano gli eventi online organizzati dal centro Scambiamenti di Cervia dedicati al grande cinema. Venerdì 19 marzo alle 20.45 si tiene in diretta sulla pagina Facebook dello spazio culturale l'evento dedicato a David Lynch, durante il quale i relatori Jacopo Gioacchini ed Eugenio Griffoni guideranno il pubblico alla scoperta del pluripremiato regista del Montana.

David Lynch, classe 1946, è un artista eclettico: regista, sceneggiatore, attore, musicista, produttore cinematografico e recentemente anche annunciatore delle previsioni del tempo. Iniziò la sua carriera come pittore ma è diventato davvero famoso grazie ai suoi film e cortometraggi surreali, non sempre un successo al box office, ma che entusiasmano i cinefili di tutto il mondo. Conosciuto per la sua celebre serie televisiva “Twin Peaks” ha vinto la Palma d'oro al Festival a Cannes nel 1990 con “Cuore selvaggio” e alcuni suoi film, come "Eraserhead" e "Mulholland Drive", sono a tutti gli effetti dei cult.

Gioacchini e Griffoni accompagnano il pubblico nel viaggio, toccando aspetti trasversali e parlando di tutte le opere della sua filmografia: un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo su questo incredibile regista e anche, forse, per scoprire qualche suo film passato inosservato ma che vale sicuramente la pena di guardare. Sarà una serata culturale dedicata sia ai grandi amanti di Lynch, sia a chi si sta avvicinando per la prima volta a questo indiscusso maestro del cinema.