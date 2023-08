Una serata speciale al Mausoleo di Teodorico per ammirare “La Vasca del Re”

Mercoledì 30 agosto si terrà a Ravenna la terza edizione della Settimana di Teodorico con l’evento “La Vasca del Re”. A partire dalle ore 20, sono attesi i visitatori per una serata speciale al Mausoleo di Teodorico per ammirare, restaurata, la mirabile vasca romana in porfido d’Egitto. I lavori di restauro, durati circa sei mesi sotto gli occhi dei visitatori che accedevano alla cella superiore, sono stati eseguiti dal Laboratorio del Restauro di Ada Foschini sotto la direzione dell’architetto Sandra Manara, direttore del sito UNESCO. Per celebrare l'appuntamento il Trio d'archi David eseguirà un programma con musiche di Ermanno Wolf Ferrari, Zolta?n Koda?ly e Jean Cras. Agli strumenti: Gloria Santarelli, Chiara Mazzocchi e Tommaso Castellano allievi della Fondazione Accademia Internazionale di Imola sotto la guida del M° A. Farulli. Al termine brindisi e buffet saranno offerti da Laboratorio del Restauro.